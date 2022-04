Sneller communiceren over plaatsing fietsenstallingen? "Technisch niet mogelijk”

Gent Winkel met enkel roze spullen viert eenjarig bestaan: “Gratis roze cadeautjes voor alle klanten”

Na een paar dagen was ze uitverkocht, Céline Clarebout (39). Haar winkel met enkel roze spullen was meteen een hit. Over enkele dagen bestaat Rozette een jaar, en dat wil Céline - zelf altijd in het roze gekleed - niet zomaar laten passeren. Tijdens een feestweekend zal ze roze cadeautjes en korting uitdelen aan alle klanten.

14 april