Snelheidsduivel vlamt met 147 km per uur langs Watersportbaan : “Snelheidscontroles blijven strikt noodzakelijk”

De eerste controlepost was opgesteld op de John F. Kennedylaan. Daar geldt een snelheidsregime van maximum 90 km/u. Van de 892 gecontroleerde voertuigen reden er echter 167 te snel. Dat is maar liefst 19%. Een bestuurder die aan 160 km per uur geflitst werd, brak het snelheidsrecord van de dag. Hij ontving hiervoor echter geen prijs ,maar komt wel, samen met vijf andere bestuurders die veel te snel reden, in aanmerking voor een zware geldboete met bijhorend rijverbod.

Meulesteedsesteenweg

Naar aanleiding van vele klachten uit de buurt werd een tweede controle georganiseerd in de Meulesteedsesteenweg. In totaal werden 32 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 7 (22%) sneller reden dan de toegelaten snelheid van 30 km/u. De hoogste snelheid die werd gemeten, was 59 km/u.

Noorderlaan

Een derde controle werd uitgevoerd ter hoogte van de Noorderlaan. In totaal werden 134 voertuigen gecontroleerd. 20 bestuurders (15%) reden sneller dan de toegelaten snelheid van 50 km/u in de bebouwde kom. 2 bestuurders reden zelfs zo snel dat ze in aanmerking komen voor de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Eén ervan reed 112 km per uur.

Watersportbaan

De laatste controle ging door ter hoogte van de Zuiderlaan langs de Watersportbaan. Hierbij werden 183 voertuigen gecontroleerd, waarbij 27 bestuurders (15%) sneller reden dan de toegelaten 50 km per uur. Ook hier komen twee bestuurders in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Dat is zeker het geval voor de bestuurder die aan 147 km per uur geflitst werd en zo de op één na hoogste snelheid van de dag liet registreren.

Meer snelheidscontroles

“Deze resultaten tonen aan dat er in onze stad nog te vaak te snel gereden wordt en dat dergelijke acties strikt noodzakelijk zijn. We blijven daarom sterk inzetten op de verkeersveiligheid en zullen ook de komende weken en maanden snelheidscontroles voorzien”, aldus de Gentse Flikken. Snelheidsduivels zijn deze gewaarschuwd!