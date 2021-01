“Sluit de scholen nu en geef les in de zomer”: Gentse schooldirecteur heeft het gehad met ‘het opofferen van leerkrachten’

Gent“Ja, de scholen zijn de motor van de pandemie. Mag dat nu eindelijk gezegd worden? Hoe wij moeten werken, dat is niet veilig. Er is maar één oplossing. Sluit de scholen, nú. En haal die lesweken in in de zomervakantie.” Het lijkt een wanhoopskreet, maar directeur Gwen Moerman van de Gentse Bollekensschool aan de Neermeerskaai is boos, razend bijna. “Het gaat steeds over het belang van de kinderen, maar de leerkrachten dan? Wij zijn kanonnenvlees, en de overheid doet niks voor ónze veiligheid.”

Doorgaans is directeur Moerman een rustig persoon, maar nu heeft hij het helemaal gehad. “Ja, de scholen moeten dicht. Ook de lagere scholen. En wel nu meteen. Na élke vakantie gaan de besmettingscijfers de hoogte in. Dat kan je nu niet meer steken op reizigers of kerstfeestjes, dat is al te lang geleden. De scholen zijn de motor van de pandemie. Punt.”

Quote De lesweken die nu gemist worden, kunnen ingehaald worden in de zomer. Met volwaardi­ge lessen. De leerkrach­ten zullen daartoe wel bereid zijn Gwen Moerman, Schooldirecteur

Moerman pikt het niet langer, de manier waarop het onderwijs behandeld wordt. “Waren dit de jaren 80 geweest, was het onderwijs allang aan het staken en aan het betogen. Maar wij moeten zowat de braafste sector van het land zijn. Voor onze veiligheid wordt niks gedaan. Nochtans zijn leerkrachten ook ouders of zelfs al grootouders, soms zorgen zij ook voor oudere mensen. Maar in de scholen organiseren wij dagelijks een feest met honderden mensen. Binnen dan nog. Terwijl we eigenlijk maar met vier samen mogen zijn. Verplicht mondmaskers voor alle leerlingen. Zorg dat de leerkrachten dagelijks een veilig FFP2-masker krijgen. Stop met warme maaltijden, zodat leerlingen in de klas kunnen eten. En laat de scholen twee keer per week volledig ontsmetten. Dat zal geld kosten, ja. Maar zijn al die leerkrachten dat dan niet waard?”

Geen afstandsonderwijs

Nog beter, volgens Moerman, is het onmiddellijk sluiten van alle scholen. “En nee, niet overschakelen op online lessen, dat werkt niet voor kinderen. Dat lukt vanaf het vierde middelbaar misschien, maar jongere kinderen hebben daar niks aan. Dat zagen we al in de eerste lockdown. Ik heb toen bij 57 van mijn precaire leerlingen laptops laten installeren. En geen laptops die minister Weyts beloofd had, die hebben wij niet gezien. Gelukkig ken ik enkele serviceclubs die bijsprongen. We zijn bij mensen thuis gaan kijken of de internetaansluiting werkte, en hebben computers geïnstalleerd. Maar de kloof tussen kansarm en kansrijk vergroot alleen maar bij online onderwijs.”

Dus, vindt Moerman, moet er maar even géén onderwijs zijn. “Je kan hooguit wat werkbundels meegeven. En dan moeten de lesweken die nu gemist worden, ingehaald worden in de zomer. Met volwaardige lessen. Ja, het overgrote deel van de leerkrachten zal daartoe bereid zijn. Dit is nu eenmaal een uitzonderlijk jaar. In de zomer kan het allemaal veiliger, hebben we gezien.”

“De nek omwringen”

Dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de scholen niet wil sluiten, gaat er bij Moerman niet in. “De sluiting van de niet-essentiële winkels ligt nu weer op tafel. Terwijl zij niet het probleem zijn, maar wij. Mocht ik een niet-essentiële winkel hebben, ik wrong Weyts de nek om, bij wijze van spreken. Ja, de economie zal het voelen als ouders thuis moeten blijven. Maar nu profiteren bedrijven ervan om mensen toch naar het werk te laten komen, omdat het kan. Ook dat is niet de bedoeling. Een sluiting van het onderwijs, zolang het nodig is, dat is wat we moeten doen. Zo snel mogelijk.”

