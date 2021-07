Slowaakse gemeenschap neemt afscheid van 11-jarige jongen die door trein gegrepen werd: “Een kind begraven is gewoonweg vreselijk”

zwemmen bijna vergeten olympiërs Carine Verbauwen (59) eerste Sportvrouw van het jaar: “Ik had in Moskou net zo goed goud kunnen pakken”

7 juli Carine Verbauwen (59) neemt een bijzonder plaatsje in de Belgische sportgeschiedenis in. In 1975 werd ze als eerste vrouw/meisje verkozen tot Sportvrouw van het jaar en ook in 1978 en 1979 sleepte ze die trofee in de wacht. De zwemster uit Eeklo ging op de Spelen in Montreal en in Moskou de strijd aan met de wereldtop.