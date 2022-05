Slotfacturen Vlaamse Energieleverancier arriveren: in dit geval check je beter twee keer

OOST-VLAANDEREnDe afgelopen dagen krijgen steeds meer mensen hun eindfactuur van de Vlaamse Energieleverancier in de bus. Dat bedrijf ging in december failliet. Er duiken verhalen op van fouten op die eindfactuur, maar niet iedereen loopt even veel gevaar.

Provincieraadslid Bruno Matthys bracht de kwestie op de raad. Niet onlogisch: de Vlaamse Energieleverancier voorzag ook tienduizenden Oost-Vlamingen van gas en elektriciteit via een groepsaankoop van de provincie. Eerder vorige week signaleerde VRT fouten op de factuur, maar die lijken een gemeenschappelijke factor te hebben. “Het gaat om 12 gedupeerden, zij hadden in 2020 zonnepanelen geïnstalleerd waardoor hun geschatte verbruik verkeerd is doorgegeven”, zegt Riet Gillis (Groen), wiens kabinet de groepsaankoop faciliteerde.

Die fout is intussen rechtgezet, maar niet iedereen kijkt zo gedetailleerd naar zijn factuur. Wie zonnepanelen heeft en een contract had bij de Vlaamse Energieleverancier, checkt best nog eens dubbel. De facturen zorgden overigens voor een pittige discussie op de raad. Centrale vraag is of de provincieraad voor de klanten die via de groepsaankoop bij de Vlaamse Energieleverancier terechtkwamen, juridische bijstand kunnen krijgen.

“Wie vragen heeft, kan nog steeds terecht bij ons loket, via e-mail of telefonisch. Dan zullen we vragen beantwoorden”, dixit Gillis. “Op collectieve basis puur juridische bijstand verlenen, kunnen we niet”. De gedeputeerde voegde wel nog toe dat er nog een procedure loopt bij de VREG voor wie na het faillissement snel overstapte, maar toch een te hoge factuur kreeg van noodleverancier Fluvius.