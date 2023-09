Sloopwerken Dampoortstraat gestart, 72 studentenkamers en 3 winkels op komst

Gentse scholen starten uniek inclusie­pro­ject: “Leerlingen met autisme in het reguliere onderwijs? Dat werkt buitenge­woon inclusief”

Voor 7 leerlingen met een autismespectrumstoornis die vorig jaar de richting ‘elektrische installaties’ in het buitengewoon onderwijs volgden, was deze eerste schooldag extra bijzonder. Zij maakten op 1 september hun opwachting in Tectura Groenkouter om er dezelfde richting in de derde graad te volgen...maar dan in het reguliere onderwijs. En dat biedt best wel wat voordelen, zo vertellen de scholen ons.