Sloop Bernadettewijk officieel gestart: aannemer sluit gas, water en elektriciteit af

GentIn Sint-Amandsberg is de sloop van de Bernadettewijk donderdagochtend gestart. Een aannemer sluit stelselmatig gas, elektriciteit en water af. Van de 200 krakers is het overgrote deel vertrokken. “Eind volgende week moeten alle woningen ontruimd zijn”, zegt Karine Vanhoore van de Gentse politie.

“Rond 8 uur kwam de politie op onze deur kloppen.” Kraker Randi Hernandez (25) staat gepakt en gezakt voor zijn deur als enkele werkmannen gas, elektriciteit en water afsluiten. Een klein jaar woont hij nu in de Bernadettewijk. Maar de 190 sociale woningen gaan onherroepelijk tegen de grond.

“Ik was zelf dakloos toen ik hier terecht kwam”, zegt Hernandez. “Nu ga ik even bij vrienden wonen, daarna ga ik waarschijnlijk een nieuwe leegstaande woning zoeken. Mentaal ben ik nu op. Steeds rondtrekken, fijn is het niet. Ik zou liever een vast onderkomen hebben. Maar huren in Gent is gewoonweg te duur.”

Enkele maanden geleden verlieten in de Bernadettewijk de laatste oorspronkelijke bewoners hun huis. Stapsgewijs namen zo’n tweehonderd krakers hun plaats in. Op de muren van de huizen staat overal graffiti -van ware pareltjes tot snelle krabbels. Op straat ligt her en der vuilnis. De meeste krakers zijn inmiddels weg.

“Ik schat dat hier nog zo’n zestig mensen wonen", zegt Simon Clement, officieus woordvoerder van de kraakbeweging. “In Gent zijn er al zo’n 1.800 daklozen. We gaan dat aantal echt niet laten openlopen. Als WoninGent (de sociale woonmaatschappij, red.) niet met oplossing komt, dan zoeken we er zelf wel één.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Deze krakers zijn nog niet van plan om te verhuizen. © Cedric Matthys

Volledig scherm De sloopfirma verwijderd de ramen van de woningen en haalt de deuren weg. © Cedric Matthys

Stap voor stap

De kans is groot dat de krakers naar een nieuwe locatie in Gent trekken. Naar waar is nog niet geweten. Intussen gaat de Bernadettewijk stap voor stap tegen de grond. De huizen -die er volgend jaar exact honderd jaar zouden staan- moeten plaats maken 250 nieuwbouwwoningen.

“Niet alles wordt op één dag gesloopt”, weet Karin Vanhoore van de Gentse politie. In een deel van de wijk wonen nog enkele Oost-Europese gezinnen. Aangezien hun woningen nog niet aan de beurt kwamen, krijgen zij nog even respijt. “Eind volgende week moeten alle woningen ontruimd zijn”, aldus Vanhoore.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Milan Bodor en zijn dochtertje Leticia uit Slowakije woonden bijna twee jaar in de Bernadettewijk. Ook zij moeten hun woning verlaten. © Cedric Matthys

Volgens Afbraakwerken Van Kempen, verantwoordelijk voor het project, moeten we pas binnen een tweetal weken bulldozers verwachten. Eerst wordt alle asbest uit de huizen gehaald. Na de sloop wordt het vervolgens even stil in Bernadette. De bouw van de nieuwe wijk start pas in het najaar van 2025.

“Ik begrijp niet waarom we niet wat langer konden blijven”, besluit Clement. “Pas tegen midden 2029 zullen de nieuwe huizen klaar zijn. De Stad Gent bereidt naar eigen zeggen een tijdelijke invulling voor. Maar kraken is een tijdelijke invulling. We hadden hier perfect nog even kunnen wonen.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.