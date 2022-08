Sloop Bernadettewijk gestart: laatste bewoners moeten volgende week woning verlaten

Gent Gentenaar Brecht (27) doet mee aan nieuwe seizoen van Blind Getrouwd: “Al veel spannende dingen gedaan, maar dit is echt next level”

Televisiekijkend Vlaanderen kijkt er volop naar uit: de start van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Over enkele weken is het zover. Eén van de deelnemers is Brecht De Geyter, een 27-jarige leraar uit Gent. Wat hem kenmerkt? Hij is energiek, avontuurlijk en woont al samen met een vrouw bij de start van de opnames.

17 augustus