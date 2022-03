Slechts tien procent instappertjes in de basisonderwijs kan niet starten in school van eerste keuze

Geen wachtrijen in Gent: de Arteveldestad werkt al even met een digitaal aanmeldingssysteem. Ook dit jaar schreven 2.265 kinderen zich in voor een school in Gent of Merelbeke. 1.263 daarvan zijn instappers. Van die groep instappers, geboren in 2020, kunnen er straks 1.013 of 80,2 procent starten in de school van eerste voorkeur. 1.211 andere instappers werden in januari al ingeschreven omdat ze voorrang kregen als broer of zus van een leerling of als kind van een personeelslid. Samengeteld kan dus 90 procent volgend schooljaar in een basisschool van eerste voorkeur starten. 98 procent kan starten in een van de scholen aangegeven in hun top drie.