‘Slechts’ 9 leerlingen permanent geschorst in Gentse stadsscholen: “Blijven investeren in jeugdhulp”

Elke dag worden er 20 Vlaamse schoolkinderen, over alle netten heen, geschorst. Voor maximum tien dagen, of uiteindelijk permanent. In het Gentse stadsonderwijs blijkt dat zéér uitzonderlijk. “Maar ook wij krijgen signalen dat scholen op het einde van hun veerkracht zitten”, zegt schepen voor Onderwijs Evita Willaert na een vraag van gemeenteraadslid Mieke Bouve (Open Vld).

In het vorige schooljaar zijn er 10.000 leerlingen meer (tijdelijk) geschorst dan het jaar ervoor. Dat zorgde voor een stevig debat in het Vlaams parlement, maar ook in de commissie onderwijs. Mieke Bouve (Open Vld) vroeg de cijfers voor het Gentse stadsonderwijs op. “De CLB’s luiden de noodklok over het toenemend aantal kinderen en jongeren dat wordt uitgesloten op school, wegens onhoudbare gedragsproblemen. Maar zo’n zware maatregel hypothekeert ook hun toekomst”, klonk het. Bouve werd bijgevallen door Bert Misplon (Groen) en Caroline Persyn (Vlaams Belang), die ook onderstreepte dat leerkrachten onder steeds zwaardere druk staan. “Zo’n maatregel wordt ook niet voor niets getroffen”, wist zij.

9 schorsingen in het Gentse stadsnet

In Gent, in het stadsonderwijs tenminste, blijkt het aantal permanente schorsingen alvast relatief mee te vallen: 9, geteld tot op 1 maart. “Scholen gaan niet lichtzinnig om met het schorsen of definitief uitsluiten van leerlingen”, legde Willaert uit. “Tijdelijk is daarbij niet definitief en er bestaan vele trappen voor we uitkomen bij uitsluiting. Die beslissing wordt genomen door de klassenraad, maar vaak gaan daar andere maatregelen aan vooraf, en de leernood van het kind wordt daarbij bekeken”.

Dat betekent dat sommige leerlingen eerst even in een ‘time-out’ gaan, even thuis leren of dat er een traject wordt opgestart met het welzijn van het kind in het achterhoofd. Als er dan toch een definitieve schorsing moet komen, blijft het kind ingeschreven op de school tot er een alternatief gevonden is. “We laten deze leerlingen niet zomaar los.”

Draagkracht onder druk

Overigens werden er in het Gentse stadsonderwijs géén leerlingen geschorst in de lagere scholen. “Men vindt niet dat dat in lijn is met het welzijn van zo’n jonge kinderen”, benadrukte Willaert. “Maar we horen van scholen wel dat de draagkracht onder druk staat. Soms gaan leerlingen dus even niet naar school.”

Dat er steeds meer jongeren gedragsproblemen zouden vertonen, is moeilijker om aan te tonen. “We horen via het CLB dat het wel wordt aangevoeld als een hoger aantal. Het is natuurlijk ook een probleem dat het leerkrachtentekort blijft aanslepen. Zij moeten overal inspringen en dat vergt draagkracht. Uitsluiting is ook voor hen de laatste oplossing, dat veroorzaakt littekens die we soms niet meer kunnen wegwissen”, klonk het.

Willaert kijkt daarom naar Vlaanderen om de aanhoudende personeelstekorten in de scholen, niet alleen leerkrachten maar ook de daaraan vasthangende zorgteams, hoog op de agenda te houden.

“Dat leerlingen in het opgroeien af en toe tegen muren botsen, dat is jammer genoeg van alle tijden. Maar dat jongeren die het eventjes nodig hebben niet geholpen kunnen worden, dat maakt me echt bezorgd. Daarom doe ik een oproep aan de Vlaamse regering: investeer in jeugdhulp, zodat de veel te lange wachtlijsten weggewerkt kunnen worden. En werk het lerarentekort weg, zodat zorgleerkrachten niet systematisch voor de klas gezet worden en scholen weer veel meer preventief en kort op de bal kunnen spelen, in plaats van het verder te laten escaleren.”

