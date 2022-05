Slechts 6.000 inschrijvingen voor groepsaankoop Oost-Vlaanderen: “Ontgoochelend, kunnen beste garanties bieden”

GENTEen tikkeltje te verwachten was het wel: voor de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen hebben zich dit jaar slechts 6.000 klanten ingeschreven. 60.000 potentiële klanten schreven zich in voor een offerte bij Mega. Dat weet De Gentenaar. Bij de vorige editie gingen ruwweg de helft van de klanten uiteindelijk over tot een groepsaankoop.

Dat het slecht nieuws regende rond de groepsaankoop van de provincie, is een understatement. In december, toen de inschrijvingen voor de volgende editie al openstonden, ging de Vlaamse Energieleverancier failliet. Diens voornaamste klant kwam uit de groepsaankoop van de provincie: goed voor 26.000 klanten. Het plotse failliet was slechts de eerste dominosteen in een ware energiecrisis. Dat het vertrouwen ver te zoeken was na het failliet, vertaalt zich nu in de lage inschrijvingscijfers.

Mega

Al is dat wellicht niet de enige reden. Nieuwe ‘winnaar’ van het contract, Mega, heeft een niet al te beste reputatie. Verantwoordelijke gedeputeerde Riet Gillis liet optekenen haar huiswerk gemaakt te hebben en vertelde ook in onze krant dat Mega voldoende garanties had gegeven aan de provincie én Pricewise, het bedrijf dat de groepsaankoop in goede banen leidt.

De nieuwe groepsaankoop vond Mega ook al niet tijdens een eerste ronde. Eén van de voorwaarden, een vaste prijs, bleek geen haalbare kaart. Ook dat is niet te verbazen: op dat moment leek er op de Vlaamse energiemarkt geen vast contract meer te vinden te zijn, opnieuw met dank aan een volatiele internationale markt.

Gillis liet bij De Gentenaar weten dat ze “uiteraard ontgoocheld” is in het magere cijfer. “Ik begrijp de onzekerheid van de burger, maar ik blijf ervan overtuigd dat we de beste financiële garanties kunnen afdwingen”, klinkt het daar.

