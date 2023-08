Slechts 3 van de 16 vleermuizen overleven avontuur op Vrijdagmarkt: “Ze stierven van uitputting”

Hoe HOGENT haar studenten zover kreeg om net méér veggie te kiezen: “Met een ‘vegetari­sche burger’ trek je geen mensen over de streep”

In Resto D van de HOGENT is al sinds maart een experiment aan de gang: een onderzoeksgroep gaat er na of je met kleine aanpassingen studenten kan overtuigen om vaker voor veggie-maaltijden te kiezen. Het resultaat: het aantal gekozen vegetarisch eten steeg in zes weken tijd met zes procent. En dat allemaal door enkele kleine aanpassingen, waaronder... groene tape.