‘Slechts’ 120 personeelsleden minder bij UGent tegen 2027 maar vakbonden schieten met scherp: “Verdere besparingen zéker niet uitgesloten”

Tegen 2027 zal de UGent het met 123 personeelsleden minder doen. Dat blijkt uit een intern document dat persagentschap Belga kon inkijken. In september moet duidelijk worden welke jobs precies sneuvelen. In tussentijd leeft het personeel in onzekerheid. Bovendien gaat het volgens de vakbonden om slechts een deel van het reëel aantal ontslagen. “Bij de faculteiten zullen nog jobs verdwijnen.”

Een besparing van 15 miljoen euro, goed voor 120 voltijdse equivalenten (VTE) en ruwweg 155 jobs. Dat plan, de ‘blauwdruk’, ligt volgende vrijdag voor op de raad van bestuur. Dat zegt persagentschap Belga, dat het document kon inkijken en wordt ook bevestigd aan onze redactie. Tegen de besparingen aan de UGent wordt al een jaar lang geprotesteerd, de universiteit moet het jaarlijks met 33 miljoen minder doen dan voorzien. Vakbonden berekenden het totale jobverlies op 300, dat aantal lijkt dus mee te vallen. “Maar dat is niet het volledige plaatje”, klinkt het bij ACOD.

Van 9 naar 3

Eerst even de schets van de ‘blauwdruk’ zelf. Aan de UGent werken om en bij de 10.000 personeelsleden. De 123 VTE die sneuvelen, vallen allemaal op de centrale administratie. Dat is de ondersteunende dienst van de UGent. Die bestaat vandaag uit 9 afdelingen, tegen 2024 moeten die samengevoegd worden in 3 overkoepelende departementen. Het eerste departement zal zich focussen op Onderwijs en Onderzoek. Een tweede departement zal de Campussen en gebouwen beheren, naast ICT en studentenvoorzieningen. Een laatste departement zal zich bezighouden met personeelsbeleid, financieel beheer en bestuurszaken. Daar moet ‘efficientiewinst’ geboekt worden.

Rector Rik Van de Walle wil naakte ontslagen maximaal vermijden, verklaart hij vrijdag bij Belga. “We zijn ervan overtuigd dat het gros van de personeelsreductie gerealiseerd kan worden via ‘natuurlijke bewegingen’, zeg maar pensionering en mensen die vrijwillig de organisatie verlaten. Het aantal mensen dat de universiteit zal moeten verlaten zonder dat ze dat zelf willen, zal met zekerheid erg laag zijn”, klinkt het. Het personeel zal in september verder geïnformeerd worden over de herstructurering.

Faculteiten

Bij de socialistische vakbond ACOD is men niet te spreken over die uitspraken. “Het schetst een onvolledig beeld, want een deel van het geld moet nog gevonden worden. Hier gaat het enkel om besparingen op de centrale dienst, maar ook bij de faculteiten zal bespaard moeten worden. Daar moet nog een stevig bedrag geraapt worden, wat opnieuw zal resulteren in gesneuvelde jobs”. In de nota staat inderdaad dat de reductie van 123 jobs goed is voor 8,3 miljoen euro. In totaal zou er nog 5 miljoen bespaard moeten worden bij de faculteiten.

Naast de algemene besparing op het aantal werkplaatsen, bestaat er ook nog een lijst met 34, al zou die intussen aangegroeid zijn tot 50, maatregelen met kleine besparingen, waarmee het totaalbedrag van 20 miljoen dan aangetikt wordt. Onder andere de fysieke studentenkaart zou verdwijnen, net zoals de sportdag voor het personeel en de viering van jubilarissen. Verder wordt er ook nog naar een verhoging van de inkomsten gekeken om de rest van het gat in die jaarbegroting dicht te rijden.

In elk van die drie nieuwe departemen­ten moet een aantal jobs verdwijnen, maar het is niet duidelijk de welke. Voor het personeel breekt een lange periode van onduide­lijk­heid aan. Zij moeten zeker tot september wachten eer ze weten of hun werk blijft bestaan Socialistische vakbond ACOD

De verdere vage omschrijvingen in het document en de lange wachtperiode tot er duidelijkheid is over wélke jobs er precies verdwijnen, zit de vakbond echter hoog. “Men heeft de omgekeerde beweging gemaakt. In elk van die drie nieuwe departementen moet een aantal jobs verdwijnen, maar het is niet duidelijk de welke. Dat moet men dan maar zien, maar dat is geen manier van werken. Intussen breekt voor het personeel een lange periode van onduidelijkheid aan. Zij moeten zeker tot september wachten eer ze weten of hun werk blijft bestaan. Voor wie wel zijn job mag houden, betekent het zonder twijfel een verhoging van de werkdruk. Je kan geen 15% van het personeel schrappen en beweren dat de dienstverlening even kwalitatief zal zijn, zonder die druk op te voeren.”

Vlaamse regering

De rector betreurt dat de besparing nodig is, maar herhaalt dat de Vlaamse regering gemaakte afspraken niet nakomt, waardoor een stevige besparingsoefening nodig is om de financiële gezondheid van de universiteit te garanderen. “Indien de Vlaamse regering zou doen wat het decreet voorschrijft, zou de universiteit per jaar 80 miljoen euro meer inkomsten verwerven dan vandaag het geval is. We zouden dan niet spreken over besparingen van 30-35 miljoen euro. We zouden kunnen spreken over investeringen van 45-50 miljoen euro. “Je moet geen rekenwonder zijn om tot de conclusie te komen dat dat onaanvaardbaar is. Ik zal hierover niet zwijgen tot men ons geeft wat ons toekomt.”

De beslissing ligt volgende week voor op de raad van bestuur, al betekent dat niet dat de doorvoering ervan gegarandeerd is.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.