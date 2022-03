Slechte staat wegdek nekt Bloemekenswijk: snelheid van tram verlaagd tot 10 kilometer per uur

Is in de Bloemekenswijk een tweede Moscou op til? Door de slechte staat van de tramsporen is de tram er jarenlang vervangen door een bus. Die situatie dreigt zich in de Bloemekenswijk nu te herhalen. “Onder meer in de Poperingestraat mogen trambestuurder nog maximaal tien kilometer per uur rijden”, weet raadslid Joris Vandenbrouke (Vooruit). “In de Bloemekenswijk rijdt tram 1. Dat is dé ruggengraat van het Gentse openbaar vervoer. De reiziger is hier de dupe van de besparingen op het openbaar vervoer. Gent verdient beter.”