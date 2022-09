Slecht nieuws voor de Dutrieulaan, waar bewoners niet kunnen parkeren: “Er is gewoon geen goede, rechtsgeldige oplossing”

De Hélène Dutrieulaan is officieel een busbaan, waar dus enkel bussen, hulpdiensten, taxi’s en - mits een vergunning - ook verhuiswagens mogen rijden. Zeer vervelend voor de mensen die in de straat wonen. Bovendien zijn er ook géén parkeerplaatsen in de buurt van het gebouw. De bewoners eisen oplossingen. “Maar hier is een probleem gecreëerd door een private ontwikkelaar, wij kunnen dat als stad niet oplossen”, zegt Filip Watteeuw (Groen). De bewoners verwijten hem nu niet te reageren op hun mails, maar daarop zegt hij: “Ik heb de situatie uitgelegd, ik kan toch niet blijven hetzelfde herhalen? Ik kan als vertegenwoordiger van de stad niet zeggen dat ze wél overtredingen mogen begaan.”

Wat is de situatie? “Er is een appartementsgebouw gezet met 117 woningen, en 114 ondergrondse plaatsen. Blijkbaar heeft de projectontwikkelaar die mensen gezegd dat er parkeerplaatsen rondom het gebouw zouden komen, maar dat is nooit zo ingepland geweest. Niet iedereen heeft een parkeerplaats in de kelder gekocht, en dan heeft de eigenaar een 23-tal plaatsen verkocht aan het naastgelegen kantoorgebouw. Nu is er dus parkeerplaats tekort. Bovendien bleek een nabijgelegen bedrijf een zone voor laden en lossen te hebben ingepikt voor privaat parkeren. Dat is een bouwovertreding, en dat wordt rechtgetrokken. Maar dat lost uiteraard het probleem niet op voor de bewoners van het langwerpige gebouw. Voor wie aan de andere kant woont, is die laad- en loszone nog altijd te ver. De beste oplossing zou zijn dat àlle bewoners toegang krijgen tot de ondergrondse parkeergarage - en niet enkel zij die er een parkeerplaats hebben. Zo kan iedereen tenminste op een normale manier boodschappen uitladen, om maar iets te zeggen. Maar parkeren naast het gebouw kan niet en zal ook in de toekomst niet kunnen. Er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat bepaalt wat daar mag en niet mag. Parkeren mag daar niet. Dat RUP wijzigen kost al snel 4 jaar, en dan nog, ik kan geen ruimte bij toveren. Nogmaals, het is een probleem dat is gecreëerd door een private speler, dat wij als stad niet kunnen oplossen.