Slager bedankt vrienden die zijn gehakt tot beste van Gent stemden: “Paar weken ervoor twijfelden we nog om door te gaan, en toen kwam dat krantenartikel”

“We waren compleet verrast door het krantenartikel”, glundert Henk die nog Belgisch kampioen charcuterie is geweest. Zijn slagerij bestaat 22 jaar en is tot ver buiten Mariakerke gekend bij de betere vleesliefhebbers. Toch kruipen Henk en Liesbet uit een donker dal. “Een paar weken voor het artikel twijfelden we nog om door te gaan met de slagerij, door personeelsproblemen. Dat stuk was zo’n erkenning van het harde werk dat we verrichten. Stijn, Frederik, Eva, Freya, Sophie en Pauline hebben geen idee wat voor plezier ze ons gedaan hebben.”

Toch nog een proeverij

Om hen te bedanken, nodigden Henk en Liesbet het zestal uit om een bezoekje te brengen aan hun slagerij. Daar kregen de vrienden een rondleiding, leerden ze hoe je lekker gehakt maakt, en kregen ze de kans om zelf gehakt te maken én te proeven. Het slagerskoppel maakte voor de gelegenheid verschillende stalen gehakt om te tonen wat het effect van water, eieren en vriezen is op de smaak. “90 procent van het gehakt op de markt komt uit de diepvries, het is een uitdaging om alles vers te maken”, zei Henk tussendoor. “Wij kiezen bewust voor kwaliteit boven kwantiteit.”

Alles wat in de slagerij ligt, hebben Henk en Liesbet zelf gemaakt – op Gandaham, Ardeense salami en andere gepatenteerde producten na. Meer nog: ze ontbenen alles zelf, voor een nog betere smaak en textuur. “Ik wil gewoon de beste zijn”, glundert Henk, bezeten door zijn vak. “Maar daarvoor moet je wel keuzes maken.” De winkel is minder vaak open dan vroeger, maar klanten kunnen wel 24 uur op 24 bestellingen afhalen via een app die Henk zelf heeft ontwikkeld. “Ik heb nog veel ideetjes, maar het ontbreekt me aan tijd. Er zijn maar zoveel uren op een dag, maar het is gelukkig nog even tot mijn pensioen ingaat.”