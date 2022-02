Slachtoffers van gijzeling vastgeplakt met ducttape, vingernagels verminkt met aansteker: “Dit lijkt wel een scène uit Scarface”

Gent Gent twee maanden ondergedom­peld in hedendaag­se Chinese literatuur, muziek, film en kunst

Het Made in China Festival gaat binnenkort weer van start. Wat begon als een evenement van een paar dagen, is uitgegroeid tot een festival dat zicht uitstrekt over twee maanden tijd en plaatsvindt in verschillende Gentse cultuurhuizen. Verwacht je aan het beste van de hedendaagse Chinese cinema, literatuur, muziek, kunst en meer.

9 februari