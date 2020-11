Slachtoffers reageren opgelucht nu ‘Voetenman’ eindelijk gekend is: “Alle puzzelstukken vallen in elkaar”

Gent Gentse winkel brengt kleren aan huis zodat je ze eerst kan passen voor je ze koopt: “We willen de drempel van online shoppen verlagen”

4 november Just Hazel in de Burgstraat moet net zoals de andere winkel sluiten, maar de klanten kunnen nog steeds terecht op de webshop. Omdat online shoppen echter een drempel is voor sommigen, brengen de eigenaars nu ook kleren aan huis. Dat betekent dat je kleren kan bestellen, thuis passen en dan pas hoeft te beslissen of je ze koopt. “Woon je in Gent of een randgemeente? Heb je zin om onze kleren op je gemak te passen in je eigen veilige omgeving? Dan brengen we met veel liefde onze winkel naar jou”, klinkt het.