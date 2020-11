Slachtoffers reageren opgelucht nu ‘voetenman’ eindelijk bekend is: “Alle puzzelstukken vallen in elkaar”

Gent Jilles (43) over het succes van zijn burgerres­tau­rants Jilles Beer and Burgers: “Ik sta wel degelijk achter de filosofie van minder vlees eten”

3 november Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat Jilles D’hulster (43) de eerste Jilles Beer and Burgers opende in zijn thuisstad Gent. Intussen is de Gentenaar uitgezworven naar andere steden en hebben ook Brugge, Oostende en Kortrijk een zelfde burgerrestaurant. Wat is de sleutel van zijn succes? En wat is de impact van de coronacrisis? We vroegen het aan Jilles zelf. “Je kan maar twee dingen doen in het leven: achteruit kijken of vooruit. Ik ga steevast voor het laatste dus ik ga er alles aan doen om Jilles te helpen overleven, om ervoor te zorgen dat je daar de beste burgers van Gent kan blijven krijgen.”