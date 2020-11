Slachtoffers reageren opgelucht nadat ‘voetenman’ naar politie stapte: “Alle puzzelstukken vallen in elkaar”

Gent Petitie-oor­log in Mariakerke: knip aan de Groendreef deelt buurt op in twee kampen

3 november Aan de Groendreef in Mariakerke is een petitie-oorlog losgebarsten. Sinds de stad Gent er dit voorjaar een fietsstraat installeerde, is de buurt in twee kampen verdeeld. Het ene kamp wil de knip weg, het andere kamp wil hem houden. “Er is nog niks definitief beslist", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).