Slachtoffer van aanrijding aan Dampoort is nog steeds in kritieke toestand

Gent Nu al onrust over discotheek in de Veldstraat. “Er zijn 17 woningen vlakbij”

Het nieuws dat er tijdens de Gentse Feesten, en vanaf eind augustus opnieuw, een nachtclub in de Veldstraat komt, zorgt voor bezorgde reacties. Er is schrik voor geluids- en andere overlast, niet zozeer van de club zelf, wel van het publiek dat erop af zal komen. “En dat er geen bewoning is in de Veldstraat, klopt niet.”

16:01