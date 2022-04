Slachtoffer even in levensgevaar na familieruzie op Dendermondsesteenweg: “Er was wapenvertoon”

Gent Gentse band maakt furore in het buitenland: “In India staan ze aan te schuiven om met ons op de foto te mogen”

Ze worden gevraagd om op Coachella in de VS te spelen, op het vliegtuig naar Turkije worden ze herkend door de stewardessen, en in Iran smeken ze om een optreden. De Gentse band Stavroz is gekend in eigen land, maar in het buitenland nog veel meer. Toch trapt het viertal hun nieuwe wereldtour af in thuisstad Gent.

22 april