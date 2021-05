Skatepark Blaarmeersen moet al hersteld worden: “Maar alles is nog onder garantie”

GentHet grootste skatepark van Europa, aan de Blaarmeersen in Gent, is pas sinds half juli 2020 open, maar is nu al aan herstelling toe. Een derde van het park is afgesloten. Dat komt niet alleen door het veelvuldige gebruik, maar ook door een fout bij de keuze van de materialen. De herstelling betekent daardoor geen extra kost voor de stad.

Ronny Rysermans (N-VA) wilde weten hoe het mogelijk was dat het nieuwe skatepark aan de Blaarmeersen nu al aan herstelling toe is. Er zijn kleine oneffenheden ontstaan en op sommige plaatsen werd het beton korrelig. “Dat komt niet alleen door het intensieve gebruik, dat zelfs onze stoutste verwachtingen overtreft", geeft sportschepen Sofie Bracke (Open Vld) toe. “Er was deze winter veel regen en vrieskou, wat een invloed heeft gehad, maar er is ook een dieperliggend probleem. De coating die is aangebracht als beschermlaag voor het beton, heeft het beton eronder net aangetast. Dat is een fout en de leverancier van het product en de aannemer vechten onderling uit wie aansprakelijk is. Maar dit probleem valt onder de garantie. De herstelling brengt voor ons dus geen extra kosten mee. De garantie, die tot 2022 liep, wordt hierdoor zelfs verlengd.”

Voor het comfort en de veiligheid van de skaters wordt het probleem nu al aangepakt voor het erger wordt. “In april is al een eerste zone aangepakt. In mei - met al die verlengde weekends - is het park wel volledig open. Eind mei en in de eerste helft van juni worden de tweede en derde zone hersteld. In principe is zo’n jaarlijks onderhoud trouwens niet nodig.”

Extra

Ondertussen is de stad met werkgroep Urban Sports naarstig op zoek naar extra locaties voor skateparken, want er is veel vraag naar. Er wordt onder andere gekeken naar tijdelijke invullingen. “We hebben tot 2023 een bedrag van 25.000 euro per jaar voorzien voor skateprojecten in verschillende wijken, maar we weten nu al dat de nood hoger is”, besluit Bracke. “We hebben nu twee aanvragen lopen voor inname van openbaar domein om skate-infrastructuur te plaatsen in Mariakerke en Gentbrugge. Die deelgemeenten krijgen op korte termijn een skatepark.”