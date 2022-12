Sjaal van kerkbezoeker vat vuur terwijl die kaars wil aansteken in Gent

Opmerkelijk tafereel in de Sint-Pauluskerk in Gent. De brandweer moest zaterdag rond 18 uur even uitrukken naar het bedehuis vlak bij het Sint-Pietersstation in Gent. Een bezoeker die een kaarsje wilde aansteken, kwam met zijn sjaal in de vlam terecht. Het kledingstuk vatte vuur en kon niet door omstaanders gedoofd worden.