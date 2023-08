Sint-Salvatorstraat afgesloten voor doorgaand (tram-) verkeer na ongeval

Dronken man valt vrouwen lastig in inkomhal van apparte­ments­ge­bouw: “Hij schopte haar in het gezicht”

Twaalf maanden cel. Dat is wat een dronken Gentenaar riskeert nadat hij in februari van dit jaar verschillende vrouwen belaagde in de inkomhal van een appartementsgebouw in de Louis Van Houttestraat.