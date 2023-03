Sint-Bavo bouwt skatepark voor eigen leerlingen. “Ruimte ten volle benutten”

Sint-Bavohumaniora heeft een prachtige grote, groene binnentuin, een unicum in centrum-Gent. Samen met het grootschalig bouw- en renovatieproject dat vorig schooljaar startte, wordt nu ook de tuin heraangelegd. “De speelplaats wordt een ontmoetingsplaats voor jongeren met uitdagende en unieke componenten, maar ook rustige, veilige hoekjes”, klinkt het. “Uniek hierbij is de aanleg van een skatepark binnen het schooldomein.”

Het skatepark werd op maat gemaakt door ‘Broken Banana Ramps’ en heeft onder meer quater pipes en skaterails. Tijdens de middagpauze zullen er skatelessen gegeven, maar er zijn uiteraard ook heel wat momenten waarbij de leerlingen - zowel beginners als gevorderden - zich vrij kunnen uitleven op de skatetoestellen. Het dragen van bescherming is daarbij verplicht. “Het nieuwe tuinplan moet bijdragen tot een stimulerende en veilige omgeving", vindt directrice Hilde Allaert. “We hebben letterlijk ruimte voor talent, en we willen die ruimte dan ook ten volle benutten.”

De tuin had altijd al zones voor teamsporten zoals volleybal en basket. Naast het skatepark komt er ook een fitnesstuin met verschillende toestellen. Er is ook geïnvesteerd in een geluidsinstallatie, waarmee de leerlingen naar Radio Bavo kunnen luisteren, muziek en podcasts gemaakt door leerlingen. Voor wie al begint te watertanden: de enige manier om van al deze faciliteiten gebruik te maken, is ingeschreven zijn op school. Op 4 maart is er de jaarlijkse info- en opendeurdag.