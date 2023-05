Simon en Nona vormen charmante tuin om tot pop-uprestaurant: “Gerechtjes zoals op vel gegrilde zeebaars en traag gegaarde maiskip”

Kleurrijke paraplu’s fleuren de meest ellendige regendag in lange tijd op

Zomer? We kunnen er enkel van dromen. Het is bijna half mei, maar korte broeken, topjes en rokjes liggen nog onaangeroerd in de kast. Het zuiden van Europa mag dan kreunen onder de hitte, hier lijkt het wel herfst. Het is koud, en vandaag viel de regen onafgebroken uit de lucht. De enige lichtpuntjes lijken wel de kleurrijke paraplu’s in het straatbeeld.