Silke (22) houdt vier dagen lang pop-up met vintage meubelen op Martelaarslaan: “Erna op afspraak”

Een houten tafel uit de jaren zestig, een bijzondere salontafel uit de jaren zeventig, een stoffen zetel uit de jaren tachtig of een lamp die recht uit een interieurtijdschrift lijkt te komen? Je kijkt je ogen uit in de pop-up ‘Not New Studio’ van Silke op de Martelaarslaan. Elk stuk is een parel. “Ik verkoop al een tijdje vintage meubelen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig via Instagram”, zegt de 22-jarige pas afgestudeerde interieurarchitecte. “De pop-up is de volgende stap.”