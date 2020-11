Seropositieve man bedriegt vriendin met mannelijke escort en liegt over dragen van condoom: 18 maanden cel en 4.000 euro boete

Gent/SleidingeIn de rechtbank van Gent is een man uit Sleidinge veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van 4.000 euro. De man in kwestie had afgesproken met een mannelijke escort uit Gent, achter de rug van zijn vriendin, om seks te hebben in een park. De man, die bovendien HIV-positief is, droeg geen condoom hoewel dit afgesproken was met de escort.