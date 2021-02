Schuldig verklaard, maar geen straf: beste vriend van verongelukte Levi (28) gaat vrijuit na fatale vaartocht op Ringvaart bijna vijf jaar geleden

Eindelijk is er na jarenlang getalm bij het parket een oordeel geveld over de straf die Mathieu D.C. moet krijgen voor de dood van zijn beste vriend Levi Barbé. Op 24 augustus 2016 loopt het mis op de Ringvaart ter hoogte van de Assels in Drongen. D.C. vaart met vier vrienden, waaronder Levi Barbé, terug van Gent-Centrum. Plots verliest hij de controle over het stuur. Zijn bootje botst tegen de betonnen rand van de linkeroever en Levi, die op de voorpiek zit, belandt in het water. Pas een uur later kan hij uit het water worden gehaald, en niet veel later sterft de man uit Drongen.