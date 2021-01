Schot gelost in de Brugse Poort, politie op zoek naar dader

Gent Ook brexit kan jonge Gentse onderne­mers niet temmen: “Belgisch bier staat hoog aangeschre­ven in het Verenigd Koninkrijk”

7 januari De Europese Unie en Groot-Brittannië mogen dan wel een deal gesloten hebben rond de brexit, toch zijn niet alle problemen van de baan. Dat merkt ook brouwerij BeerSelect in Gent. Het bedrijf exporteert 10 procent van zijn volume over het Kanaal en krijgt plots stevige importtarieven voor de kiezen. Oprichter Wout Meuleman (25) ziet de toekomst verre van somber in: “Vandaag is AB Inbev nog de grootste Belgische brouwer, maar kom over tien jaar nog eens terug.”