Schoonheidssalon op wielen: Anneleen (34) geeft massages, gelaatsverzorgingen, ontharingen vanuit omgebouwde camionette

Anneleen is begonnen als schoonheidsspecialiste aan huis, maar droomde al langer van haar eigen salon. Hoe ze plots op het idee kwam om een mobiel schoonheidssalon te beginnen. “Omdat ik graag reis en een vrije vogel ben”, glundert ze. “En omdat het nog niet bestond.” Met hulp van vrienden isoleerde ze haar camionette, plaatste ze er verwarming in en een massagetafel.

Anneleen komt aan huis – zolang het regio Gent is – vanaf 75 euro. Vanaf 95 euro hoef je geen extra dieselkost te betalen van 10 euro. Wil je toch een goedkopere behandeling krijgen maar de extra kost vermijden, dan kan je naar de parking van bedrijvencentrum De Punt afzakken in Gentbrugge - Anneleen haar vaste uitvalsbasis. Gewoon langskomen is niet mogelijk, Anneleen werkt enkel op afspraak, maar last minute boeken is wel een optie.