Schoolvriendinnen zetten actie op poten ten voordele van Turkse slachtoffers

Gent De Romeo’s kiezen Gents Kuipke voor hun 20-jarig jubileum. “Total loss-show met gouden randje”

De Romeo’s, wie kent ze niet, die band met Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi. Al 20 jaar spelen ze overal de pannen van het dak, en die 20ste verjaardag zal stevig gevierd worden. Place to be voor deze total loss jubileumshow: het Kuipke in Gent.