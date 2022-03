Schoolkinderen zingen vredesliederen voor Oekraïne in drie talen: “Ik vind het zo erg wat daar gebeurt”

Gent Microbrou­we­rij Artevelde opent deze zomer tegenover Stadhuis: “Cadeau aan de Gentenaars”

Spektakel op de Botermarkt, en voor een keer zaten de politici er voor niks tussen. Zeven biertanks werden met een kraan over de gevelrij tegenover het Stadhuis gehesen, om via een kleine binnentuin in de toekomstige Stadsbouwerij Artevelde te worden geïnstalleerd. “Eindelijk zal er in het hart van Gent opnieuw een écht Gents bier worden gebrouwen”, zegt Alain De Laet, CEO van Brouwerij Huyghe. In de Stadsbrouwerij zal je ook kunnen eten en drinken.

23 maart