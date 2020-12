Schoolbus rijdt door rood aan een spoorweg, vader reageert furieus: “Onaanvaardbaar, ik ga mijn zoon voortaan wel zelf afhalen van school”

Gent Man (55) profiteert van invalidi­teits­uit­ke­ring terwijl hij in Ivoorkust zit: “100.000 euro in vijf jaar, dat moet een leuke tijd geweest zijn”

16 december Vijf jaar lang kreeg M.T. (55) uit Gent invaliditeitsuitkeringen toegewezen van de Belgische staat terwijl hij in Ivoorkust verbleef. Via bankgegevens die hij aan zijn zoon in België gaf, kreeg de man elke maand zijn geld gestort. De man moest zich woensdag in de correctionele rechtbank in Gent komen verantwoorden.