Schipper vaart tegen half geopende Meulestedebrug: schade groot, hinder voor verkeer kan maanden aanslepen

Gent Zieken­hui­zen moeten schakelen: sommige operaties worden uitgesteld, UZ opent derde cohorte-afdeling

23 oktober 1.200 mensen hebben de voorbije 2 weken positief getest op corona, in Gent alleen. Net geen 15% van alle afgenomen tests is nu positief. We zitten op 381,9 besmette personen per 100.000 inwoners, gezien over de laatste week. Steeds meer onder hen komen in het ziekenhuis terecht, waar intussen 60% van de bedden op intensieve zorg wordt voorbehouden voor COVID-19-patiënten. Het UZ Gent stelt alle niet-dringende ingrepen uit en alle Gentse ziekenhuizen vragen de patiënten om indien mogelijk alleen te komen, zonder begeleider.