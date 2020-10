Schipper vaart tegen half geopende Meulestedebrug, omgeving te vermijden

Gent Gasmeter­laan even afgesloten door evacuatie

21 oktober De Gasmeterlaan in Gent was woensdagavond een tijdje afgesloten. De brandweer moest bijstand verlenen aan een ziekenwagen. Een persoon zat vast op de bovenste verdieping van een woning en werd met een brandladder naar beneden gehaald. De redding begon rond 18 uur, maar was even later al afgelopen, waarna ook de rijbaan weer vrijgegeven werd.