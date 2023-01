Schepen Watteeuw doet bijzondere oproep na moeilijke ochtendspits: “Probeer Dampoort zoveel als mogelijk te vermijden”

Tot de middag was het donderdag wel een half uur filerijden om over de rotonde van de Dampoort te rijden. Het verkeer stond helemaal vast. De reden? Een regenachtige ochtend waardoor veel mensen voor de wagen kiezen. Maar ook de werken aan Gentbruggebrug doen er geen goed aan. Ook al dat verkeer komt nu op de ring terecht.

“Het was een zeer lastige ochtend", erkent ook schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Maar 1 op 1 de link liggen met Gentbruggebrug is onterecht. Overal in Vlaanderen was er veel file. Rond Antwerpen, Kortrijk of Brussel: dit was géén probleem van Gent alleen.”