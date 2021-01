Schepen van feesten Annelies Storms (sp.a) heeft burn-out: “De leuke momenten vielen weg”

Storms is al meer dan een maand afwezig. Niet dat dat echt opvalt, er zijn nergens feesten, evenementen of vergaderingen waar ze fysiek verwacht wordt, en haar kabinet werkt gewoon door. Maar vandaag wil de schepen open kaart spelen. Ze heeft een burn-out. “De coronacrisis hakt bij veel mensen diep in op het mentaal welbevinden”, zegt laat ze via haar woordvoerder Lien Braeckevelt weten. “Het vele digitaal vergaderen, het gevoel dat het werk echt nooit meer stopt en er nooit meer tijd is voor een kort informeel praatje, een beetje pauze. De leuke momenten die wegvallen. Het is een realiteit waar veel thuiswerkers mee geconfronteerd worden en waar veel mensen het moeilijk mee hebben, ook schepenen.”