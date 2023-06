Schepen Filip Watteeuw zwaar aangepakt na ‘ongepaste’ tweet over... barbecueworst: “Hadden ze dan Vlaams Belangers een hotdog moeten weigeren?”

“Moorde­naars”: namen van Reuzegom­mers met graffiti aange­bracht (en alweer verwijderd) onder Gentse Stadshal

Dat de zaak Reuzegom de gemoederen beroert, is een understatement. 18 leden van de studentenclub werden vorige week veroordeeld tot werkstraffen voor hun betrokkenheid bij de dood van Sanda Dia (20), na de studentendoop. In Gent werden in de nacht van woensdag op donderdag de namen van enkele Reuzegommers met graffiti op de stadshal gespoten. Intussen werden de opschriften weer verwijderd.