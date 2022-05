Schepen Filip Watteeuw buigt zich over VeloVeilig Rapport: “Kruispunten met gewestwegen nog te vaak knelpunten”

Met 909 gevaarlijke fietspunten heeft de VeloVeilig-campagne haar effect niet gemist. Van 7 tot 15 mei mochten lezers gevaarlijke punten aanduiden op een kaart. Het resultaat is een zeer fijnmazige fietskaart van elke Vlaamse gemeente. Ook mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) bekeek die resultaten aandachtig.

“Zeer belangrijke en nuttige informatie”, klinkt het. “Dikke merci aan iedereen die de moeite om punten aan te geven. We gaan deze info gebruiken. Het helpt ons om prioriteiten te stellen. Het kan ons bijvoorbeeld helpen in onze ontwerpen of in de manier waarop we de verkeerslichten afstellen.”

“Ook valt op dat kruispunten met gewestwegen vaak als knelpunt worden aangegeven”, zegt Watteeuw nog. Het probleem is echter dat de Stad Gent deze wegen niet zelf beheert. “Maar ik ben blij dat Vlaams minister Lydia Peeters vaart wil maken om de fietsveiligheid te verbeteren. Onze diensten werken hard. We proberen hindernissen zo veel mogelijk weg te werken.”

Investeringen

Verder namen 37.516 lezers deel aan een grote bevraging over hoe VeloVeilig hun gemeente is. Ook 1352 lezers vulden de bevraging in. Slechts een derde van de respondenten vindt Gent veilig voor jonge fietsers, zes op de tien Gentenaars vinden dan weer dat er nog steeds te weinig fietspaden zijn.

“De stad werkt hard om beter én veiliger te kunnen fietsen”, argumenteert Watteeuw. “We pakken de schoolroutes aan, breiden de zone 30 uit of over wijkmobiliteitsplannen in. Ook bouwen ondertussen verder aan goede fietsinfrastructuur. Zo openden we net de fietsonderdoorgang onder de Contributiebrug.”

Het aantal fietsers in Gent stijgt jaar na jaar. “Onze investeringen lonen”, aldus Watteeuw. “Je merkt aan de cijfers dat mensen merken dat het hier de laatste jaren hard veranderd en verbeterd is voor de fiets. We hebben dit jaar opnieuw een recordaantal fietsers.”

