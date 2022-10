Schepen Bram Van Braeckevelt loopt ’s nachts door Gent voor grootste klimaatestafette ter wereld

Van Braeckevelt gaat regelmatig lopen, maar dinsdagmorgen stond hij daar toch wel heel vroeg voor op. Tussen 2 en 3 uur ’s nachts liep hij van de Westerringspoorbrug aan de Bourgoyen naar de Heusdenbrug in Destelbergen. Als onderdeel van ‘Running out of Time’: de grootste ‘klimaatestafette’ ter wereld. Honderden lopers leggen elk een stukje van een kilometerslange tocht van Glasgow in Schotland naar Sharm-El-Sheik in Egypte waar volgende maand een klimaattop plaatsvindt. De lopers geven een stok door waar een oproep in zit voor de deelnemers van de top. Van Braeckevelt deed zijn deel door negen kilometer van de 8.000 kilometer lange tocht af te leggen, zonder de stok te verliezen.