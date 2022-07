Schepen betreurt ‘mag ik je peuken’ campagne: “Onbedoeld effect bij slachtoffers van straatintimidatie”

Mag ik je peuken? Die slagzin verscheen eind vorig jaar op 120 vuilnisbakken en 50 bushokjes in Gent, om rokers aan te moedigen om peuken in de vuilnisbak te gooien in plaats van op straat. Er kwam al snel kritiek op de woordkeuze, en toch werd de campagne enkele maanden geleden hernomen. In een uitgebreide post op sociale media geeft bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) nu aan dat hij de bewoording betreurt.

De schepen van openbare netheid geef toe dat hij een blinde vlek had. “Zelf voel ik me veilig op straat, dat geluk en voorrecht heb ik. Maar net dat heeft ervoor gezorgd dat ik de gevolgen van deze campagne onvoldoende heb ingeschat. Ik heb élke getuigenis gelezen in mijn mailbox van mensen die oude trauma’s weer naar boven voelden komen. In eer en geweten kan ik zeggen: dis is niet wat we wouden. De impact van deze campagne op slachtoffers van intimidatie en ander ongewenst gedrag is reëel. In hun belang zou ik deze campagne niet meer opnieuw zo aanpakken. Volgende keer zoeken we een andere manier, beloofd.”