Scheepvaartpolitie maakt balans op na Gentse Feesten: zwemmers, dronken schippers en sluikstorters op de bon geslingerd

29 pv’s

“Gedurende de hele periode van de Gentse Feesten was er een gezellige drukte op het water. Het aantal aanwezige vaartuigen is natuurlijk sterk weersafhankelijk. Door het wisselvallige weer was er ’s avonds en ’s nachts minder pleziervaart op het water in de Gentse binnenstad.” De scheepvaartpolitie controleerde in totaal 94 vaartuigen tijdens de Gentse Feesten. Er werden 29 processen-verbaal, inclusief GAS-boetes, opgemaakt.