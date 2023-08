Schattig! Kinderen lezen voor aan poezen in dierenasiel: “Goed voor kat en kind”

Apparte­ments­ge­bouw aan Sint-Baafskathe­draal geëvacu­eerd nadat bewoner smeulende asbak in vuilnisbak gooit

In een appartement in de Limburgstraat, recht tegenover de Sint-Baafskathedraal, is dinsdagochtend brand uitgebroken. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd, een deel van de rijbaan werd afgesloten.