Schatten op zolder: Gents koppel vindt authentiek gedenkteken aan troon op Vrijdagmarkt

De troon in de troonzaal stond in 1781 op de Vrijdagsmarkt ter gelegenheid van de inhuldiging van keizer Jozef II van Oostenrijk. Het plaatje werd vermoedelijk gemaakt en gebruikt bij het ‘tentoonstellen” van de troon, later in de 19de eeuw, als aanduiding van een collectiestuk. Dat was mogelijk in de in het Gentse oudheidkundig museum – een voorloper van het STAM – in de Lange Steenstraat. Daar stond de troon vanaf 1884 tot in de 20ste eeuw toen men hem een plek gaf in de troonzaal van het stadhuis