Schade na brand in Ledeberg groter dan verwacht: drie woningen onbewoonbaar, twee gezinnen krijgen noodopvang

GentDe brand die dinsdagmiddag woedde in de Pol de Vischstraat, een zijstraat van de Hundelgemsesteenweg, blijkt meer schade aangericht te hebben dan aanvankelijk gedacht. In totaal raakten drie woningen onbewoonbaar. Eén alleenstaande vrouw kan terecht bij haar dochter, voor de twee andere gezinnen wordt nu een noodwoning voorzien.

De brand ontstond dinsdagvoormiddag omstreeks 11 uur in een woning in de Pol de Vischstraat in Ledeberg. Omstanders zagen hoe vlammen uit het raam sloegen en verwittigden meteen de brandweer. Toen die aankwam, was er sprake van grote rookontwikkeling die te zien was tot aan de Ghelamco Arena.

De brandweer drong de woning binnen en kon de bewoonster evacueren. Zij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Na twee uur blussen was de brand onder controle. Ze konden echter niet voorkomen dat de woning onbewoonbaar verklaard werd. De twee aanpalende huizen raakten eveneens ernstig beschadigd door de rook en het bluswater. Aanvankelijk werd gemeld dat één andere woning eveneens tijdelijk onbewoonbaar verklaard werd, maar woensdag werd duidelijk dat de brand meer schade had aangericht dan eerst gedacht, want beide aanpalende woningen werden intussen onbewoonbaar verklaard.

De bewoonster van de woning waar de brand ontstond heeft voorlopig onderdak gevonden bij haar dochter. “Eén gezin was niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Zij komen volgende week dinsdag thuis. Voor de eerste nacht kunnen zij terecht in een hotel. Daarna krijgen zij een noodwoning toegewezen", vertelt Rudy Coddens (Vooruit), schepen van Sociaal beleid. “Het tweede gezin was wel aanwezig. Zij verblijven vandaag eveneens op hotel, vergoed door de verzekering. Vrijdag kunnen zij al terecht in een noodwoning.”

