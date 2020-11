Schaamhaar van mannen, minstens twee centimeter lang: dat hebben drie KASK-studenten nodig voor hun bachelorproef

GentVier dramastudenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) hebben een wel heel bijzondere oproep gelanceerd deze week: geef ons uw schaamhaar. De vraag is gericht naar mannen en al wie zich man voelt, en maakt deel uit van een bachelorproef. Met de verzamelde haren willen de studenten een mat maken die ze zullen gebruiken in hun voorstelling.

Net zoals de andere dramastudenten werken Musia Mwankumi, Emiel Lenaert, Maria de Cort en Abigail Gypens samen aan een voorstelling voor hun bachelorproef. Niet enorm bijzonder, tot je weet dat ze hiervoor op zoek zijn naar het schaamhaar van mannen en iedereen die zich identificeert als man. “Onze voorstelling gaat over de traditionele machtsverhoudingen tussen mannen en niet-mannen”, legt Musia uit. “Door iets intiem zoals schaamhaar te vragen van de dominante groep binnen onze samenleving en er een mat mee te maken, draaien we de rollen eens om.”

Doneren en opnieuw doneren

Maar waarom dan enkel schaamhaar? Waarom geen haar dat in de oksels of op het gezicht van mannen groeit? “Schaamhaar is het meest intieme haar dat op je lichaam groeit. Het is vaak taboe, we spreken daar niet over. Het is ook een symbool van de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Van vrouwen wordt verwacht dat ze zich scheren, van mannen niet. En praktisch gezien is schaamhaar een intiem onderdeel van jezelf dat je gemakkelijk kan missen. Na een paar maanden staat het er terug… en dan kan je opnieuw doneren.”

Schaamtapijt

Met het verzamelde schaamhaar willen de studenten een mat maken die ze kunnen gebruiken in hun voorstelling. Hoe die er zal uitzien, hangt af van hoeveel haar er binnenkomt. “We zijn blij met elke donatie, maar het is wel handiger als het gedoneerde haar minstens 2 centimeter lang is. We vragen ook dat de donors zich eerst wassen voor ze zich scheren, en dat ze meerderjarig zijn.”

Eens de haren verzameld zijn, zullen we ze grondig wassen en ontsmetten, en misschien ook deels kleuren. De stap daarna is de haren vilten, en daarvoor gaan we hulp vragen van medestuden­ten Musia Mwankumi

Eens de haren afgeschoren zijn, kunnen ze in een envelop worden gestopt en verstuurd naar een publieke postbus in de Lange Kruisstraat. Van daaruit zullen de studenten de haren verzamelen, grondig wassen en ontsmetten, en misschien ook deels kleuren. “De stap daarna is de haren vilten, en daarvoor gaan we hulp vragen van medestudenten. Daar draait het project ook om: wij, drie vrouwen en een non-binair persoon, werken samen maar hebben nog steeds de leiding. Normaal zitten we in de omgekeerde positie.”

Wie graag een donatie wil doen kan zijn schaamhaar opsturen naar Postbus 41, Lange Kruisstraat 55, Gent.