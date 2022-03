Sam Van Houcke, chef-kok uit Gent, naar wereldfinale Bocuse d’Or: “Ik ben een van de weinigen zonder Michelinster”

David tegen Goliath. Dat is de strijd die Sam Van Houcke (38) in januari te wachten staat. De Gentse chef-kok ging eerder met prijzen als ‘Beste Kok van België’, ‘Viskok van het Jaar’ of ‘Ster van de Belgische Keuken’ aan de haal, maar stoot nu ook door naar de finale van de ‘Bocuse d’Or’.

Die prijs verwijst naar de Franse chef Paul Bocuse. “Het zijn zowat de Olympische Spelen van de gastronomie", weet Van Houcke. Op de Europese finale in Boedapest woensdag werd hij samen met tien andere Europese finalisten geselecteerd. Zij mogen het opnemen tegen chef-koks uit alle andere werelddelen.

In totaal sturen 24 landen van 5 continenten hun beste chef naar Lyon, waar de finale plaatsvindt. In 5 uur en 35 minuten moeten zij een gerecht van wereldklasse op het bord toveren. Van Houcke: “Vooral de smaak telt. Uiteraard wil het oog ook wat, maar de ‘Bocuse d’Or’ is geen schoonheidswedstrijd.”

Volledig scherm Sam Van Houcke aan het werk tijdens de Europese finale van de Bocuse d'Or in Boedapest. © AP

Géén Michelinster

“Ik ben echt wel de underdog", erkent Van Houcke. “Mijn tegenkandidaten, denk aan topzaken als Soelleroed Kro uit Denemarken of Speilsalen uit Denemarken, hebben quasi allemaal Michelinsterren. Dat een klein landje als België mag gaan meestrijden met de absolute top vind ik zo al een overwinning.”

Dat er nog geen ster op de gevel van Maste prijkt, is ergens een bewuste keuze. “In mijn restaurant draait alles rond ‘hygge’. Dat is een onvertaalbaar Deens woord dat staat voor gezelligheid of knusheid. In onze zaak is de sfeer ongedwongen, bij de wedstrijden ligt de druk veel hoger. Met die stress zou ik niet elke dag in de keuken willen staan”, besluit Van Houcke.

LEES OOK