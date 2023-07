Sam Baro als held onthaald: KAA Gent-supporters reageren tevreden op overname club door ‘Gentse Meetjeslander’

CAMPO sluit seizoen af met speciale radioshow van Britse cultcomedi­an op Gentse studenten­ra­dio

Het Gentse kunstencentrum CAMPO sluit zijn seizoen af met een speciale radioshow bij studentenradio UrGent.fm. De Britse cultcomedian en performancekunstenaar Kim Noble timmerde de productie samen met zijn broer Jan in elkaar. De artiest scheerde de voorbije jaren hoge toppen in binnen- en buitenland met zijn voorstelling ‘Lullaby for Scavangers’.